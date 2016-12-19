«Биотехимпэкс» перешла на новую версию СЭД «Этлас»

После трехлетнего использования системы электронного документооборота «Этлас» компания «Биотехимпэкс» осуществила переход с версии 4.0 на версию 5.6. Результатом внедрения системы стала автоматизация работы отдела канцелярии по регистрации корреспонденции, а также организация контроля за движением входящих и исходящих документов, автоматизировать ключевые процессы документооборота и взаимодействия в «Биотехимпэксе», сообщили CNews в «Этлас-Софт».

Компания «Биотехимпэкс» работает на российском рынке с 1999 г. и занимается поставками высококачественного медицинского лабораторного оборудования и наборов реагентов от мировых производителей.

Переход на новую версии системы позволил специалистам использовать новые функции и модули. В частности, стало возможным создание в обозревателе пользовательских папок-фильтров, отображающих документы в соответствии с заданными критериями поиска. Добавлен ряд преднастроенных фильтров, например, фильтр «Редактируемые документы», отображающий все документы, редактируемые текущим пользователем. Обновлен модуль редактирования маршрутов: создание пользовательских маршрутов стало проще и быстрее.

В то же время, в системе «Этлас» версии 5.6 доступны: отправка документов в дочерний процесс из основного процесса с приостановкой его выполнения; функция запуска документа в процесс/рассылку непосредственно из его карточки в момент его создания; функция установки статуса критичности для определенных действий бизнес-процесса (отмечаются красным цветом в списке действий и в списке входящих заданий); функция прямого ответа на пользовательское уведомление; редактор временных интервалов для описания сроков исполнения и хранения для различных видов документов; ведение версионности маршрутов, модифицируемых в редакторе маршрутов; распечатка листа рассылки документа; и многое другое.

В качестве исполнителя в «Этлас» 5.6 можно указывать группу пользователей — задание закрепляется за первым пользователем, взявшим задание в работу. Веб-клиент обновлен и использует последнюю версию Twitter Bootstrap 3-го поколения. Также реализована возможность использования вычисляемого с помощью Lua-скрипта столбца в генерируемом отчете. Оптимизирован поиск по содержимому документов. Расширен функционал подсистемы сканирования документов.