Autodesk анонсировал новые возможности Connected BIM

Autodesk в рамках конференции Autodesk University в Лас-Вегасе представил новые возможности Connected BIM – метода, позволяющего всем участникам проекта обмениваться данными с помощью облачных технологий и мобильных устройств, обеспечивая доступ к информации из любого места. Как рассказали CNews в компании, использование Connected BIM и взаимосвязанных рабочих процессов позволяет оптимизировать выполнение проекта, избежать потери информации в процессе движения модели по жизненному циклу (ЖЦ), упростить переход на новый процесс проектирования и увеличить прибыль.

Connected BIM включает в себя ряд процессов. Взаимосвязанная аналитика (Connecting Insights) – это возможность захватывать, создавать и вычислять огромные объемы данных, а также оценивать их альтернативы в контексте реального мира. На стадии концепта в случае сложных проектов эта функция позволяет найти оптимальный баланс между «наиболее креативным» вариантом дизайна и «наиболее функциональным». Благодаря облачным и мобильным технологиям, порождающему проектированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности ПО становится советчиком в проектировании и производстве, оптимизируя конструкции и помогая командам в принятии обоснованных решений.

Взаимосвязанная передача (Connecting Delivery) – это возможность осуществления более плавной интеграции проектной модели в строительный процесс. Это обеспечивается путем передачи информационной модели со стадии П и РД на производство, а затем и стройку, используя на строительной площадке сенсоры, дроны, интеллектуальные машины и мобильные устройства, поддерживающие облачные платформы, связанные с BIM.

Взаимосвязанные ресурсы (Connecting Assets) – это возможность использования огромного объема данных на протяжении всего жизненного цикла объекта. Например, эксплуатационные данные, собранные с модели, в дальнейшем позволяют совершенствовать процесс принятия решений. Данные, полученные с сенсоров и связанных устройств-датчиков (IoT) позволяют принимать более обоснованные технические решения, а также совершенствовать будущие конструкции и процессы.

Взаимодействующие команды (Connecting Teams): с самого начала центром процесса становится проект. Connected BIM позволяет быть в курсе всех деталей вне зависимости от места нахождения благодаря облачным технологиям, связанным данным и системам. Кроме того, команды в офисе или на строительной площадке получают возможность делиться информацией и взаимодействовать на протяжении всего жизненного цикла проекта в режиме реального времени. География проектов постоянно расширяется, в них вовлекаются команды специалистов, находящие в разных офисах, городах и даже странах. Autodesk позволяет организовать их работу, устранив территориальные барьеры.

В прошлом году Autodesk представил новый облачный сервис BIM 360 Docs – решение для строительных компаний. Оно было создано как «единый источник правды» по проекту, который позволяет собрать воедино все модели, планы и документы, связать офис и стройку и дать возможность проектной команде работать с единой, точной информацией.

В первый год существования было анонсировано несколько новых ключевых возможностей BIM 360 Docs. BIM 360 Docs станет доступен на платформе Android. Android – вторая по популярности платформа. По просьбе пользователей Autodesk создал кросс-платформенную функциональность для BIM 360 Docs.

Функция «Запрос информации» (RFI, Request for Information (RFI) для BIM 360 Docs. Процесс «вопрос-ответ-исправление» с помощью функции RFI стал намного быстрее. И чем быстрее будет разрешён конфликт, тем быстрее проект вернется в рамки установленного бюджета и расписания.

Управление документами в BIM 360 Docs. BIM 360 Docs ускоряет обработку документации и является важной составляющей среди строительных/управленческих инструментов.

Помимо перечисленных обновлений, BIM 360 Docs получил более 50 дополнений с момента своего официального выхода в 2015 году. Больше информации об этом доступно на официальной странице BIM 360 Docs. Вы также можете посетить блог BIM 360 Docs .

Autodesk также представил BIM 360 Project IQ – интеллектуального помощника, собирающего данные о строительном объекте с помощью машинного обучения и аналитики. Система IQ постоянно получает отзывы от экспертов и обновляется, становясь умнее с каждым днем. С помощью BIM 360 Project IQ можно превращать данные по проекту в полезную, надежную и приоритезированную информацию, которая позволяет сократить риски на строительной площадке. На данный момент доступ к этому сервису был предоставлен фокусной группе пользователей в тестовом режиме.