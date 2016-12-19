«Алан-ИТ» внедрил System Center Configuration Manager 2012R2 в «Пилкингтон Гласс»

«Алан-ИТ» объявил об успешной реализации пилотного проекта по внедрению System Center Configuration Manager 2012R2 в ООО «Пилкингтон Гласс». как рассказали CNews в компании, производитель плоского стекла NSG Group, работающая под брендом Pilkington - одна из крупнейших мировых поставщиков стекла и стекольной продукции на

строительные и автомобильные рынки. В 2016 г. «Пилкингтон Гласс» обратилась в «Алан-ИТ» с тем, чтобы оценить процессы SAM и внедрить их в организации, если это потребуется. Кроме того, была поставлена задача по выбору инструмента для создания и централизованного управления инфраструктурой.

«Своим клиентам мы предлагаем пилотные проекты по внедрению SC Configuration Manager. Суть проекта заключается в том, что мы показываем работу инструмента на мини-модели инфраструктуры. На первом этапе клиент выбирает в пропорциональном соотношении сервера и ПК для проекта, которые бы максимально отображали реальную инфраструктуру. Далее наши инженеры разворачивают инструмент в среде компании, устанавливают клиентское приложение на ПК и производят соответствующие настройки. Затем происходит сбор инвентаризационных данных», - отметила Алена Шпигарева, начальник аналитического отдела, ведущий SAM аналитик «Алан-ИТ».

В «Пилкингтон Гласс» было проведено пилотное внедрение на 20 ПК и 5 серверов (один из серверов – сервер БД) инструмента по управлению инфраструктурой - Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 (SCCM). В дальнейшем планируется полноценное внедрение SCCM как инструмента по созданию централизованной системы управления.

«Microsoft System Center Configuration Manager - инструмент по созданию централизованной системы учета в данном проекте, он является оптимальным решением для сбора данных и контроля. С помощью SCCM 2012R2 пользователи получают возможность применять необходимые устройства и приложения, чтобы работать максимально продуктивно и гарантировать при этом строгий контроль и соблюдение корпоративных стандартов и нормативных требований», - сказал Алексей Фетисов, технический специалист отдела консалтинга «Алан-ИТ».

«Одной из ключевых задач было продемонстрировать заказчику преимущества SCCM, сделать соответствующие выводы по функционированию ИТ-инфраструктуры, дать рекомендации и составить план развития» - сказала Алена Шпигарева, начальник аналитического отдела, ведущий SAM аналитик «Алан-ИТ».

В ходе инвентаризации устройств выяснилось, какое ПО используется по назначению, какое ПО установлено, но не используется. В результате были даны рекомендации для повышения уровня зрелости SAM процессов.

По итогам проекта специалисты «Пилкингтон Гласс» получили полное представление о том, как работает SC Configuration Manager , какое ПО используется на части ПК, какие проблемные моменты были выявлены в ходе обследования, а также получили оценку процессов и рекомендации с конкретным планом действий для совершенствования данных процессов. Кроме того, «Пилкингтон Гласс» может экстраполировать эти данные на всю инфраструктуру.