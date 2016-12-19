«1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ

«1С» объявила о выпуске новой версии 2.2.5 системы автоматизации торговли «1С:Розница». Как рассказали CNews в компании, в ней реализована работа с новым типом оборудования – контрольно-кассовой техникой с передачей данных.

Действующая c 3 июля 2016 г. редакция Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» требует, чтобы с 1 июля 2017 г. организации и большинство индивидуальных предпринимателей использовали только контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения, так называемые онлайн-ККТ. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах должна передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Кроме этого, в каждом чеке необходимо будет указывать наименование товара (услуги), цену, НДС и другие определяемые законом реквизиты.

В новой версии «1С:Розницы» эти требования поддерживаются уже сейчас. Программа работает с наиболее распространенными моделями ККТ компаний "АТОЛ" и "Штрих-М". Работу с устройствами обеспечивают драйверы, сертифицированные на совместимость с программами системы "1С:Предприятие".

«1С:Розница» формирует электронные чеки, направляемые в налоговую инспекцию, в полном соответствии с 54-ФЗ, формат передаваемых в кассу данных соответствует требованиям «Форматов фискальных документов», версия 1.0 от 05.05.2016. Дальнейшие изменения нормативной базы будут поддерживаться по мере их вступления в силу.

Прямо из «1С:Розницы» можно отправлять электронные чеки покупателям, по e-mail и sms. Номер телефона и адрес электронной почты покупателя может ввести кассир непосредственно при оформлении чека.

Из программы можно работать с фискальным накопителем ККТ: зарегистрировать новый фискальный накопитель, перерегистрировать его при изменении регистрационных данных, закрыть фискальный накопитель по истечении срока его использования.

Чтобы упростить подключение к операторам фискальных данных и взаимодействие с ними, «1С» запустила новый сервис «1С-ОФД». Он предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, переходящих на новый порядок применения ККТ, как пользователей программ «1С», так и тех, кто ранее не применял кассовые аппараты или не использовал какие-либо программы для автоматизации торговли.

Подключение производят «Центры компетенции 1С по 54-ФЗ» – квалифицированные партнеры «1С», хорошо знающие актуальное законодательство и имеющие опыт работы с ККТ.