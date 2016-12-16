ЦРТ договорилась о партнерстве с Falcon Group для разработки решений контроля доступа

Компания ЦРТ — разработчик инновационных систем в сфере мультимодальной биометрии, распознавания и синтеза речи, анализа аудио/видеоинформации — вступила в партнерство с компанией Falcon, поставщиком решений в области безопасности из Египта. Официальное соглашение подписали президент Falcon Шариф Кхалед и коммерческий директор ЦРТ Акоп Мхитарян в присутствии посла Египта во Франции Эхаба Бадави.

Falcon и ЦРТ планируют разработку новых совместных решений для контроля доступа и мониторинга инфраструктурных объектов, таких как аэропорты, стадионы, объекты культурного наследия, гостиницы и конференц-центры. Основными рынками сбыта таких систем будут Ближний Восток и Африка. ЦРТ рассматривает этот регион как приоритетный и уже представила несколько продуктов с поддержкой египетского диалекта арабского языка. В связи с этим партнерство ЦРТ с Falcon представляет собой, по мнению сторон, возможность объединить технологические достижения и опыт двух компаний.

«В связи с необходимостью принятия мер по предотвращению террористических актов и преступлений, спрос на высокотехнологичное оборудование для обеспечения безопасности стабильно растет. Этот вопрос актуален как для пунктов пограничного контроля и стратегически важных объектов, так и для мест массового пребывания людей: стадионов, университетов и туристических зон. А для стран, стремящихся к увеличению потока туристов, инновационное оборудование играет решающую роль. В свете этих тенденций биометрические технологии чрезвычайно перспективны, так как позволяют обеспечить беспрецедентный уровень безопасности», — считает Акоп Мхитарян.

Как отмечается, в конце ноября обе компании приняли совместное участие в форуме DSS 2016 в Каире. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси проявил интерес к технологиям ЦРТ и Falcon и обсудил перспективы будущего сотрудничества с представителями компаний.