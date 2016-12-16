«Телфин» сократил срок выставления и отправки закрывающих документов с помощью «СКБ Контур»

Телеком-провайдер «Телфин» внедрил электронный документооборот от «СКБ Контур» и теперь формирует и доставляет документы клиентам за один день. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур».

В начале каждого месяца «Телфин» формирует для абонентов порядка 55 тыс. закрывающих документов. На то, чтобы распечатать их, подписать, упаковать в конверты и передать на почту или в курьерскую службу, уходит неделя. Это неудобно территориально отдаленным абонентам, которые подолгу ждут документов и порой не успевают вовремя получить по ним вычет по НДС. Поэтому с помощью ЭДО телеком-провайдер стремился прежде всего оптимизировать сервис для абонентов. Компания остановила выбор на системе ЭДО «Диадок» оператора «СКБ Контур».

«Расчетные документы компании “Телфин” формируются в биллинговой системе, налоговый и бухгалтерский учет ведется в “1С”. Чтобы автоматизировать документооборот, нужно было интегрировать “Диадок” с каждой из этих систем. Компания воспользовалась двумя нашими решениями: коннектором, который обеспечил интеграцию с биллингом, и типовым модулем для “1С”», — рассказал Константин Козлов, руководитель проекта «Контур.Диадо»к компании «СКБ Контур».

Раньше расчетные документы выгружались только в виде печатных форм. Теперь те из них, которые впоследствии уходят через «Диадок», выгружаются в виде «транзитных xml» — файлов, которые коннектор может принять и сконвертировать в нужный для ЭДО формат. Затем документы попадают в ящик «Диадока», где они подписываются и отправляются адресатам. Все это происходит автоматически.

«Можно было бы интегрировать системы средствами API. Но тогда каждый раз, когда ФНС вносит изменения в форматы, нам самим пришлось бы подгонять под них свое решение. А форматы только в 2016 году менялись дважды. Поэтому мы предпочли коннектор, который “СКБ Контур” поддерживает сам, — пояснил Александр Красников, технический директор «Телфина». — Что касается модуля для “1С”, то мы без проблем его установили. Наши сотрудники начали работать через него быстро и легко».

По отзыву «Телфина», абоненты провайдера, особенно те, кто находится за Уралом и дальше, восприняли ЭДО с энтузиазмом ― им больше не нужно неделями ждать документы. Они получают их в день выставления: первого или второго числа каждого месяца. Сейчас каждому новому абоненту компании, который попадает в ее информационную систему, в «Диадоке» автоматически отправляется приглашение к электронному документообороту. Со временем «Телфин» рассчитывает перевести на ЭДО максимум клиентов.