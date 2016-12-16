«Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования

Северо-Осетинский филиал «Ростелекома» совместно с «Дневником.ру» завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) «Контингент» в РСО-Алания. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

В рамках реализации программы «Ростелеком» и «Дневник.ру» провели предпроектное обследование структуры образования республики, разработали и адаптировали АИС «Контингент» под потребности заказчика, которым выступает Министерство образования и науки РСО-Алания.

Реализация АИС «Контингент» позволит спрогнозировать потребности населения республики в детских садах и школах, а также поможет консолидировать информацию из уже существующих информационных систем. В системе предусмотрена возможность поддержания в актуальном состоянии реестра образовательных организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования Северной Осетии, рассказали в операторе.

Александр Бизиков, заместитель директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментом, отметил: «Внедрение системы “Контингент” позволит решить приоритетные задачи государства в сфере информатизации образования. Создание единого электронного реестра образовательных организаций улучшит качество оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ, а также облегчит мониторинг и анализ данных».

«“Ростелеком” — наш партнер в реализации ряда социально значимых проектов, таких как обеспечение видеонаблюдения за ЕГЭ, интернетизация школ, дистанционное образование. “Контингент” — еще один шаг к повышению качества жизни наших граждан, — считает Марина Цгоева, начальник отдела информационных технологий Министерства образования и науки РСО-Алания. — Система выведет на новый уровень оказание населению государственных и муниципальных услуг, оптимизирует государственное управление в сфере образования, поможет обеспечить его доступность и существенно облегчит работу нашего ведомства».

Наряду с мониторингом охвата детей общим образованием, количества обучающихся по основным общеобразовательным программам, списков очередников в детские сады и ясли и многих других функций, «Контингент», в частности, позволит отслеживать динамику численности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам и оперативно реагировать на изменения.