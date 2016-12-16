Red Hat представила OpenStack Platform 10

Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenStack Platform 10, облачного решения класса IaaS с высоким уровнем масштабируемости и адаптивности. Как рассказали CNews в компании, имея в основе СПО OpenStack версии Newton, решение Red Hat предлагает ряд новых функций, которые улучшают масштабируемость системы, облегчают управление инфраструктурой, расширяют возможности оркестрации, увеличивают производительность сетевых операций и повышают безопасность. Новый жизненный цикл Red Hat OpenStack Platform 10 обеспечивает поддержку продукта сроком до 5 лет.

Red Hat OpenStack Platform лежит в основе гибридных и частных облачных сред, обеспечивающих работу критически важных систем сотен корпоративных заказчиков, среди которых финансовая группа BBVA, Кембриджский университет, разработчик финансово-аналитических решений FICO, Лаборатория реактивного движения НАСА, онлайн-букмекер Paddy Power Betfair, операторы Swisscom и Verizon,поставщик облачных услуг UKCloud. Сильной стороной платформы Red Hat является партнерская экосистема, в состав которой входят такие известные поставщики сертифицированных решений корпоративного класса, как Cisco, Dell EMC, Fujitsu, Intel, Lenovo, Rackspace и NetApp, а также Ericsson, Nokia, NEC, Huawei, Cisco и другие ведущие представители телеком-индустрии.

Red Hat OpenStack Platform 10 предлагает заказчику облачную платформу, в основе которой лежит Red Hat Enterprise Linux. Представляя собой усиленный и доработанный вариант СПО OpenStack, решение Red Hat обеспечивает высокий уровень адаптивности и масштабируемости, позволяя оперативно реагировать на изменение потребностей и запросов заказчика, не поступаясь доступностью, производительностью и безопасностью. В состав решения Red Hat OpenStack Platform также входит Red Hat CloudForms, платформа управления и мониторинга для гибридных облачных сред, обеспечивающая контроль как над компонентами инфраструктуры OpenStack, так и над рабочими нагрузками, выполняющимися в облаке OpenStack. Дополнительно предоставляется 64 ТБ емкости программно-определяемой системы хранения данных Red Hat Ceph Storage, что позволит оценить потенциал гибкой и гипермасштабируемой системы Ceph, являющейся ведущим решением по хранению данных в OpenStack.

Red Hat OpenStack Platform 10 предлагает такие ключевые новшества и улучшения как облегченная работа с системой за счет удобного графического интерфейса для установки и сопровождения системы. Графический интерфейс Red Hat OpenStack Platform Director получил ряд новых функций, таких как автоматическое обновление модулей (включая Ceph), расширенная настройка сетевых конфигураций и средств высокой доступности, а также развертывание общего доступа к файлам средствами сервиса Manila с использованием интегрированных драйверов NetApp и Red Hat Ceph Storage.

Новая версия позволяет операторам облачных сред OpenStack выполнять масштабирование своих сред и настраивать в них запуск сервисов независимо друг от друга, что значительно повышает гибкость при развертывании служб, необходимых для той или иной рабочей нагрузки.

Улучшенная защита данных за счет усовершенствованных средств высокой доступности для крупномасштабных сред и других доработок: опциональное шифрование объектного хранилища и временные маркеры безопасности повышают защищенность и снижают риски несанкционированного доступа к данным.

Рост производительности нагрузок, интенсивно работающих с сетью: достигается за счет нового компонента DPDK (Data Plane Developer Kit) в составе модуля Open vSwitch, а также технологии SR-IOV (Single-root Input/Output Virtualization), благодаря которым производительность по обработке сетевого ввода-вывода выходит на высочайший уровень. Сетевая маршрутизация стала стала более быстрой и гибкой, с возможностью выбора централизованной или распределенной реализации (DVR).

Новая программа сертификации оборудования Ready-state, базирующая на проекте OpenStack Ironic: Red Hat и ранее поддерживала сертифицированные аппаратные плагины для некоторых компонентов OpenStack, однако новая программа помогает расширить экосистему аппаратных решений для автоматизированного развертывания на серверах без предустановленного ПО. Первым партнером Red Hat, прошедшим сертификацию Red Hat OpenStack Platform 10 Ready-state, стала компания Dell EMC, в ближайшее время этот список пополнится еще несколькими производителями оборудования.

Red Hat OpenStack Platform 10 предлагает ключевым партнерам, таким как Dell EMC, NEC и Rackspace, новую программу совместного тестирования DCI (Distributed Continuous Integration), которая облегчает подготовку к выпуску новых версий Red Hat OpenStack Platform и позволяет предложить заказчикам многократно проверенные облачные решения.

Red Hat OpenStack Platform 10 предлагает две модели жизненного цикла продукта. В рамках первой модели заказчику предлагаются долговременные версии Red Hat OpenStack Platform с трехлетним основным жизненным циклом и дополнительно приобретаемой поддержкой на следующие два года. Вторая модель ориентирована на тех, кто заинтересован в регулярном обновлении платформы до последней версии раз в полгода или раз в год.

Долговременным будет каждый третий релиз, начиная с Red Hat OpenStack Platform 10. Остальные версии будут иметь жизненный цикл с поддержкой в течение одного года.

Радхеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор Red Hat по продуктам OpenStack, отметил: «Всего за несколько лет OpenStack прошел путь от зарождения технологии и пилотных внедрений до зрелой сформировавшейся платформы, обеспечивающей работу критически важных облачных сред сотен корпоративных заказчиков и ведущих телеком-компаний. Red Hat OpenStack Platform 10 продолжает традицию продвижения OpenStack в качестве решения корпоративного класса, предоставляя стабильную, надежную и открытую основу для построения облачных сред, которая одновременно предлагает как полезные инновации, например, возможность настройки сервисов и ролей, так и стабильность и предсказуемость за счет нового жизненного цикла с многолетней поддержкой».

Джим Гантье (Jim Ganthier), старший вице-президент компании Dell EMC по валидированным решениям и HPC, сказал: «Благодаря тесному и скоординированному сотрудничеству Dell EMC и Red Hat, заказчики наших совместных решений могут быстро выполнять развертывание облачных сред OpenStack и эффективно управлять ими. Мы с удовольствием приняли участие в построении новой партнерской программы Red Hat по непрерывной интеграции решений, позволившей ускорить тестирование кода и повысить качество конечного ПО. Новая модель жизненного цикла Red Hat OpenStack Platform 10 позволяет предложить заказчику более гибкие варианты подписок на ПО с учетом индивидуальных особенностей использования среды OpenStack».

Брайан Томпсон (Bryan Thompson), генеральный директор Rackspace и руководитель направления OpenStack Private Cloud, отметил: «Наработки, реализованные в Red Hat OpenStack Platform 10, помогут нашим партнерам и заказчикам быстрее и проще перейти на OpenStack. Согласно недавнему отчету Forrester Research, более половины компаний Fortune 100 используют OpenStack, таким образом, эта платформа должна быть масштабируемой, адаптивной и интуитивной. Red Hat OpenStack Platform 10 объединяет в себе последние наработки открытого проекта OpenStack и повышенную производительности и углубленную интеграцию, созданные инженерами Red Hat. Все это, плюс поддержка Rackspace означает, что наши решения Rackspace Private Cloud Powered by Red Hat помогут корпоративным заказчикам получить все, чего они ждут от OpenStack».