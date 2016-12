Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology

Компании «Айпиматика» и SLMP PTE Ltd. — официальный представитель Synology Inc. в России и странах СНГ — провели тестирование совместимости камер IP-видеонаблюдения с поддержкой SIP Milesight c сетевыми системами хранения данных Synology.

Как рассказали CNews в «Айпиматике», тестирование прошло в московском офисе SLMP PTE. Коммутация производилась с использованием протокола ONVIF, а также при непосредственном подключении систем Synology к видеопотоку IP-камеры Milesight по протоколу RTSP.

Как отметил технический директор «Айпиматики» Евгений Куриленко, «для нас важно предлагать своим клиентам широкие возможности для интеграции с оборудованием и сервисами мировых производителей. Наша компания — не просто дистрибьютор, но и центр компетенций, осуществляющий техническую поддержку и локализацию продуктов. Мы рады, что смогли подтвердить совместимость с системами Synology даже при отсутствии глобальной кооперации брендов на международном уровне».

В свою очередь, руководитель службы технической поддержки Synology в России компании SLMP PTE отметил: «Цель нашей работы — помогать существующим и будущим клиентам и партнерам получать современные и проверенные решения, что ставит перед нами задачу в работе на опережение спроса. Технологическое партнёрство компаний всегда выгодно, в первую очередь, потребителю, так как предлагает больше возможностей использования оборудования. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что IP-камеры Milesight демонстрируют хороший результат при работе с серверами Synology в программном пакете Surveillance station как по ONVIF стандарту, так и по протоколу RTSP. Мы благодарим команду “Айпиматики” за сотрудничество и предоставление опытных образцов».