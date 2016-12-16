Honeywell Building Solutions применяет технологии HID Global в своем решении для обеспечения бесконтактного доступа в здания

Компания HID Global, специализирующаяся на создании систем безопасности, объявила о том, что Honeywell Building Solutions интегрировала технологию HID в новое приложение Honeywell Vector Occupant, предоставляющее владельцам удобный доступ в здания. Благодаря функции мобильного доступа Honeywell Vector Occupant позволяет использовать мобильные устройства для бесконтактного доступа в определенную зону, во все здание или к объектам в любой точке мира, сообщили CNews в HID Global.

«HID Global разделяет с Honeywell стремление обеспечить пользователей качественными решениями мобильного доступа в “умные” здания, — рассказал Харм Раадстак, вице-президент и управляющий директор бизнес-решений контроля физического доступа HID Global. — Вместе с Honeywell мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения возможностей применения идентификаторов на мобильных устройствах для различных инженерных систем и приложений».

Для создания индивидуального решения мобильного доступа Honeywell использованы технология HID Seos и комплекты разработчика ПО, проведены специальные консультации по внедрению и тестированию в рамках сервиса профессиональных услуг HID Professional Services. Honeywell Vector Occupant включает в себя Twist&Go — запатентованную технологию управления жестами HID Global, позволяющую открывать двери на расстоянии с помощью смартфона.

Функционируя независимо от основных систем здания, приложение включает в себя также систему мобильного доступа HID Global, позволяющую администраторам упростить управление идентификаторами. Технология, реализованная в приложении, поддерживает мобильные учетные данные, обеспечивая должный контроль и управление доступом.

Как отмечается, приложение Honeywell Vector Occupant раскрывает возможности решений HID Global, которые являются частью мобильной инициативы компании. Инициатива направлена на то, чтобы помочь пользователям свободно использовать различные приложения с идентификатором, внедренным в «умные» устройства, пояснили в компании.