«Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning

В сети гипермаркетов «Глобус» завершен проект по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning. Как рассказали CNews в компании, исполнителем проекта выступил «Корус Консалтинг».

«Глобус» входит в топ-10 крупнейших российских продуктовых ритейлеров и 50 крупнейших иностранных компаний, действующих на российском рынке. Выручка группы за 2015 г. составила 75,2 млрд руб., при этом 12 российских гипермаркетов «Глобус» обслуживают от 200 тыс. до 250 тыс. покупателей в день.

Ранее бюджетирование в «Глобус» проводилось с использованием таблиц MS Excel и СУБД MS SQL Server. За последние несколько лет размер бизнеса компании стремительно вырос и увеличился объем собираемых и анализируемых данных. Возник риск, что используемые инструменты не обеспечат требуемой функциональности: не позволят оперативно корректировать бюджет, собирать несколько версий бюджетов и моделировать сценарий развития компании. Для внесения изменений в систему требовалось привлекать технических специалистов.

В качестве подходящего технологического инструмента была выбрана платформа Oracle Hyperion Planning, а исполнителем проекта – «Корус Консалтинг», Oracle Platinum Partner, обладающая необходимыми специализациями и многолетним опытом автоматизации процессов бюджетирования.

Одним из значимых результатов проекта стала возможность проводить сценарное моделирование – система автоматически пересчитывает бюджет на основании ряда макроэкономических показателей и других предпосылок, что позволяет сравнивать несколько сценариев развития компании.

В ходе проекта была усовершенствована существующая модель бюджетирования: разработана методология формирования бюджета закупок и движения запасов, уточнены методики подготовки бюджетов гипермаркетов с детализацией до отдела и методики планирования бюджетов новых гипермаркетов. Интеграция нового инструмента с корпоративным хранилищем данных позволила оперативно получать необходимые данные для подготовки прогноза исполнения бюджета.

Важным запросом заказчика являлась возможность сопровождения системы бизнес-пользователями. Чтобы минимизировать необходимость привлечения технических специалистов в будущем, интегратор провел ряд тренингов для сотрудников финансового отдела клиента на этапе тестирования. Итогом этих тренингов стала самостоятельная подготовка системы к запуску силами сотрудников функционального заказчика.

«В ходе проекта мы сформировали бюджет компании на 2016-2017 финансовый год и среднесрочный план на три года в новой системе. Ее внедрение позволило нам уделять больше времени анализу данных и минимизировать время на технические работы по сведению бюджета. В следующем году мы планируем существенно сократить трудоемкость подготовки бюджета и считаем, что новое решение позволит нам этого добиться», — отметил Вячеслав Шипицын, руководитель финансового отдела сети гипермаркетов «Глобус».