«Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI

Компания «Вест Концепт» объявила о завершении проекта по развертыванию системы на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении Project Management Institute (PMI).

Петербургское отделение PMI – общественная организация, входящая в состав Международного Института проектного менеджмента, объединяющая профессионалов проектного управления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В перспективе планируется расширение организации в других городах Северо-Запада РФ и городов России – в первую очередь на Дальнем Востоке.

Основной причиной развертывания информационной системы является расположение членов управляющего комитета Петербургского отделения PMI в разных организациях и отсутствие возможности частых встреч. Создание виртуального офиса позволяет иметь доступ всем участникам к документам, задачам, графикам и прочим необходимым материалам в работе организации. Выбор остановился на Microsoft Project Server и Microsoft SharePoint, так как это профессиональные продукты, которые имеют удобный и понятный интерфейс. Система позволяет отработать интересные решения, демонстрировать и оценивать их профессионалам, использовать для двусторонних PR-кампаний.

Для развертывания информационной системы была выбрана компания «Вест Концепт», так как ее специалисты имеют успешный опыт в разработке и внедрении аналогичных решений, обладают необходимыми методологическими и техническими наработками. Ориентируясь на цели и задачи Заказчика, строго соблюдают сроки реализации проекта.

Целью проекта было создание виртуального проектного офиса PMI. Список задач включал управление проектами в рамках деятельности PMI, управление сроками, бюджетом и ресурсами, создание и поддержку единого электронного ресурса для хранения актуальной документации, центра коммуникаций, а также получение необходимой оперативной отчетности.

В ходе реализации проекта автоматизировано планирование и контроль задач, планирование и контроль проектов, хранение и обеспечение доступа к документам, фотографиям, базе знаний, обсуждения инициатив, новостная лента и календарь.

На данный момент специалисты компании «Вест Концепт» осуществляют техническую поддержку информационной системы.