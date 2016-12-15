«Техносерв» выбирал Juniper для сетевой инфраструктуры своей облачной платформы

«Техносерв» раскрыл подробности инфраструктуры своей новой облачной платформы Technoserv.Cloud. Как рассказали CNews в компании, сетевой сегмент облака «Техносерва» построен на базе решений Juniper Networks.

Производительность и управляемость сетевой инфраструктуры – важные характеристики современной облачной платформы. Поэтому при выборе решений для облачной платформы архитекторы ориентировались на применение современных технологий, апробированных как крупнейшими провайдерами облачных услуг, так и специалистами «Техносерва» в рамках проектов для своих заказчиков.

Для обеспечения требуемых показателей производительности и минимальных задержек при передаче трафика сетевая инфраструктура построена на основе коммутаторов серии QFX производства компании Juniper Networks. Эта серия коммутаторов изначально разрабатывалась как коммутаторы для дата-центров и обладает поддержкой необходимых в современном облачном дата-центре технологий. В частности эти коммутаторы поддерживают возможность интеграции с системами виртуализации VMware и Openstack. Универсальность коммутаторов QFX дает возможность сохранения инвестиций при дальнейшем росте и развитии облачной платформы.

Безопасность и сегментация облака реализована на основе межсетевых экранов серии SRX производства Juniper Networks. Эти межсетевые экраны обладают беспрецедентной производительностью (до 2 Тбит/с) и при этом обеспечивают полный спектр возможностей по интеллектуальному анализу трафика на уровне приложений.

Для обеспечения динамической адаптации сетевой инфраструктуры облачной платформы к потребностям заказчиков применяется технология SDN. Помимо уже используемых решений, осуществляется тестирование решения Juniper Contrail. Являясь одним из лидеров рынка SDN, в рамках созданной облачной платформы Juniper Contrail способен обеспечить требуемую оперативность и гибкость управления сетью за счет тесной интеграции с используемыми платформами управления VMware и OpenStack, широких возможностей анализа сетевых потоков и автоматической реконфигурации сети на основе результатов анализа, поддержки API для интеграции приложений и разработки собственных сетевых сервисов.

«Применение SDN-решений позволит серьезно сократить время на подключение и реконфигурацию услуг. Мы планируем наращивать набор сетевых функций, предоставляемых на базе нашей платформы, в том числе, за счет доработки и развития инструментов, предоставляемых решением Juniper Contrail. При этом мы учитываем наличие версии решения на базе ПО с открытым исходным кодом - OpenContrail. И рассматриваем в будущем возможность адаптации наработок сообщества для использования в облачной платформе Technoserv.Cloud», - сказал Алексей Николаев, директор центра компетенций по управлению жизненным циклом приложений компании «Техносерв».

Technoserv.Cloud представляет собой гибридное облако, состоящее из нескольких сегментов, на базе которого сформированы продукты, предоставляемые по модели IaaS и SaaS. Первая очередь Technoserv.Cloud создана на базе технологии OpenStack и собственных разработок интегратора. На данный момент на базе облачной платформы «Техносерва» доступны четыре услуги: виртуальный сервер, виртуальный дата-центр, корпоративная почта Microsoft Exchange, система автоматизации ITSM-процессов ServiceNow (Service Desk). Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы.