SAP будет продвигать российское решение для нефтегаза за рубеж

Компания SAP включила в глобальный прайс-лист продукт, выпущенный совместно с российской компанией «АСУпроект». Система SAP Upstream Field Activity Manager by OIS (UFAM) разработана для нефтегазовой отрасли и решает задачи, которые раньше в большинстве крупных российских и зарубежных промышленных компаний выполнялись вручную или с помощью непромышленного ПО, сообщили CNews в SAP.

По словам представителей компании, подготовка интегрированного решения велась в течение четырех лет. Тестирование продукта проводилось сначала в одной из российских нефтегазовых компаний, затем продукт опробовали ряд европейских клиентов SAP. Внедрение SAP UFAM сделает автоматическим оперативное перепланирование работ на месторождении и расчет их влияния на объемы добычи. Таким образом, по оценкам SAP, решение позволит на 5% сократить расходы на разработку месторождений и на 2% увеличить добычу. Кроме того, SAP Upstream Field Activity Manager by OIS оптимизирует и повысит точность планирования и прогнозирования разработки и эксплуатации месторождений. Также цифровое месторождение более чем в 10 раз ускорит запросы к базе данных и расчеты оптимального плана и прогноза добычи, утверждают в компании.

Как ожидается, SAP UFAM будет востребован не только в России, но и за рубежом, поскольку сегодня решения, обеспечивающего автоматизацию всего процесса нефтедобычи от производственного планирования и учета до экономического, не существует. По предварительным оценкам, емкость мирового рынка составляет до £1 млрд. Так, к решению уже проявили интерес компании в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

«UFAM прошло проверку на соответствие стандартам качества SAP, в том числе по производительности, безопасности, функциональности, и стало первым российским продуктом в глобальном прайс-листе SAP, — подчеркнула Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ. — А сама компания “АСУпроект” доказала зрелость процессов разработки и возможность сопровождения ПО не только в России, но и за рубежом».

«При создании продукта были использованы наши отраслевые знания и опыт в совокупности с передовыми технологиями SAP. Над решением работала команда профессионалов нефтегазодобывающей отрасли, которые не понаслышке знают о текущих задачах и предлагают работающее решение, — заявил Андрей Портянников, заместитель генерального директора «АСУпроект». — В отличие от классических моделей UFAM позволит оперативно моделировать ситуации в зависимости от возникающих изменений на месторождении и точно прогнозировать результат».