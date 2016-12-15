«Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») в 2017-2018 гг. планирует увеличить объем экспорта СВЧ-материалов и компонентов на 15-20% за счет расширения географии поставок. Как рассказали CNews в компании, основной производитель ферритовых СВЧ-материалов и приборов на их основе в структуре холдинга «Росэлектроника» – петербургское НИИ «Феррит-Домен», в настоящее время инициирует переговоры с компаниями стран Латинской Америки, в частности, Кубы. В основном планируются поставки материалов и приборов для спутникового и связного оборудования, а также радарных систем.

«В абсолютном выражении объемы экспорта СВЧ-материалов скромные, но речь идет о новых для «Росэлектроники» рынках. Мы заинтересованы в практических контактах в Западном полушарии», - отметил генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов.

Предприятие традиционно осуществляет экспорт в целый ряд стран, в основном расположенных в Восточном полушарии, в частности, в Италию, Францию, Финляндию, Белоруссию, Вьетнам, Индию, Китай, Тайвань, Южную Корею, Японию, а также в США.

Предприятие рассчитывает на развитие международной деятельности, благодаря тесному сотрудничеству с комитетом по промышленной политике и инновациям правительства Санкт-Петербурга. Летом текущего года стороны наметили перспективный план взаимодействия.

Комитет в структуре регионального правительства призван оказывать содействие промышленным и инновационным предприятиям северной столицы в вопросах получения государственных субсидий на развитие и техническую модернизацию, а также способствовать налаживанию взаимосвязей между ними и торговыми представительствами РФ в других странах мира.

Разрабатываемые НИИ «Феррит-Домен» СВЧ-материалы и приборы широко используются на российском рынке в качестве комплектующих для радиолокационных станций, оборудования беспроводной связи, космических спутников, аппаратуры для мониторинга погоды и научных исследований. Институт стремится занять долю отечественного рынка комплектующих для базовых станций мобильной связи.

Консолидированный объем экспорта холдинга «Росэлектроника» в 2015 г. вырос по сравнению с годом ранее на 40% - до $121 млн. В основном, предприятия холдинга поставляют электронные компоненты и материалы для их производства в Белоруссию, ФРГ, Китай, Малайзию, США, Израиль, Японию, Индию, а также в некоторые страны Африки.