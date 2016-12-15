«Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ

Компания «Рэйдикс», вендор систем хранения данных, расширяет сеть деловых контактов и потенциальных клиентов в регионе MEA (Ближний Восток и Африка). Так, в начале декабря представители «Рэйдикс» заключили договор о намерениях с новыми партнерами — системными интеграторами из Катара и ОАЭ, сообщили CNews в «Рэйдикс».

По мнению представителей компании, страны Персидского залива являются перспективным рынком для решений Raidix в области постпродакшн и видеонаблюдения. Так, корпоративные и частные системы мониторинга приобретают все больший размах в ОАЭ, где наличие предустановленных камер в помещениях, сдаваемых под офисы и точки розничной торговли, становится обязательной частью договора об аренде.

По словам представителей компании, Raidix обеспечивают высокую скорость в RAID 6, RAID 7.3 и N+M (патентованные уровни RAID), поддержку множества параллельных потоков 2К/4К-видео без задержек, полноценную отказоустойчивость и гибкое расширение конфигурации без простоя системы.

Существующие партнеры «Рэйдикс» — поставщики оборудования Asbis и 2CRSI — занимают уверенные позиции на ближневосточных рынках и раскрывают потенциал программно-определяемых решений Raidix для конечных клиентов. В то же время, компания сотрудничает с новыми интеграторами и сборщиками оборудования для участия в конкурсах на поставку СХД в государственные учреждения и крупные компании региона.

Как отмечается, новые бизнес-контакты зародились на конференции InfoComm. Специалисты «Рэйдикс» поделились опытом поставки СХД в сфере аудио/видеоконтента, медиа и видеонаблюдения и предложили системным интеграторам и конечным заказчикам оптимальные решения по соотношению цены и производительности.

В числе потенциальных заказчиков «Рэйдикс» — государственные учреждения и вузы. Последние, по мнению компании, заинтересованы как в поддержке систем электронного обучения на базе программно-определяемых СХД, так и в гибком расширении инфраструктуры видеонаблюдения.