Разработчики «Моего офиса» выложили в открытый доступ набор из 9 бесплатных шрифтов

«Новые облачные технологии» сообщили о размещении в открытом доступе гарнитуры шрифтов собственный разработки. Как рассказали CNews в компании, шрифтовой набор носит название XO_Fonts и состоит из десяти стандартных шрифтов и двадцати четырех начертаний.

«Новые облачные технологии» разработали набор шрифтов, который одинаково отображает документы на всех платформах. Теперь принято решение сделать их доступными для всех сторонних разработчиков бесплатно. XO_Fonts создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволит заменить распространенные шрифты Microsoft и Monotype на любой платформе.

Шрифты доступны по ссылке fonts.myoffice.ru, чуть позже лицензия будет переведена на английский язык, и шрифты будут выложены на GitHub и Open font library (Linux foundation). Бесплатность и возможность использования сторонними разработчиками подтверждена специальной Открытой лицензией.

«Мы решили амбициозную задачу: добились одинакового отображения наших шрифтов на любых платформах. Шрифты «XO_Fonts» обеспечивают идентичное отображение документов на любом устройстве. С помощью «XO_Fonts», мы планируем заменить наиболее употребляемые в государственных организациях и крупных компаниях шрифты, например, такие как: Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma и другие. Все разработанные нами шрифты кириллические. Дополнительно мы включаем в них символы республик Российской Федерации и стран СНГ. Мы приняли решение поделиться своей разработкой с сообществом и надеемся, что это поспособствует развитию гибкости норм в использовании шрифтов в России и за ее пределами» – сказал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

Для разработки шрифтового пакета «Новые облачные технологии» привлекли к сотрудничеству известного шрифтового дизайнера Владимира Чуфаровского и московскую студию Letter Head.

Шрифты XO_Fonts позволяют отображать без искажений и нарушения структуры любые документы, созданные с использованием наиболее популярных шрифтов. Метрические характеристики документа (количество строк, расположение таблиц и заголовков) при этом не изменятся.

Пакет шрифтов XO_Fonts разработан для работы на локальных и международных рынках. Набор шрифтов содержит символы республик Российской Федерации (татарского и башкирского) и казахского алфавитов, а также иностранные символы (такие как 1252-western или 1254-turkish).

XO_Fonts совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen, Linux. Шрифты от компании «Новые облачные технологии» распространяются по открытой лицензионной модели и доступны для использования сторонними разработчиками бесплатно.

Собственные аналоги популярных шрифтов имеют такие международные игроки как Google, Red Hat, Linux foundation, а также российский НПО «Русбитех» и другие.